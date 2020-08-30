2020/08/30 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الممثل الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، الأحد، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المجتمع الدولي في دعواته بالإفراج عن السوريين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 ألف سوري.. واشنطن تطالب دمشق بالإفراج عن المعتقلين وإعادة جثث المتوفين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 ألف سوري.. واشنطن تطالب دمشق بالإفراج عن المعتقلين وإعادة جثث المتوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).