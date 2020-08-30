بالصور.. قلوب مفجوعة وعيون دامعة بحضرة سيد الشهداء

2020/08/30 | 16:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} في كل عام يتجدد الولاء والعزاء للإمام الحسين وآل بيته الأطهار في ذكرى استشهادهم في العاشر من محرم الحرام الموافق اليوم الأحد.





وبقلوب يملأوها الإيمان والحزن يتهافت الزائرون ركضاً على قبر سيد الشهداء وشقيقه ابي الفضل العباس عليهما السلام بنداء لبيك يا حسين تعبيراً عن النصرة يوم عز الناصر بواقعة الطف للعترة الطاهرة.

دموع وأشجان وفجيعة على مصيبة آل بيت النبوة تتجسد وتوثق في مراسم عزاء طويريج وركضته الخالدة بكربلاء المقدسة.

بعدسة..



رضا الرسام

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