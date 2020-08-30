رابطة الليجا تدمر خطة ميسي للرحيل

2020/08/30 | 16:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت رابطة الليجا بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، للتعليق على الأزمة الحالية بين ليونيل ميسي نجم برشلونة، وإدارة النادي الكتالوني.وكان ميسي طلب منذ أيام الرحيل مجانًا عن النادي وفسخ عقده، كما أنه تغيب اليوم عن حضور اختبارات كورونا مع زملائه، استعدادًا للموسم الجديد.وقالت الرابطة: "فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة والمتناقضة التي نشرت في الأيام الأخيرة بوسائل الإعلام حول الوضع التعاقدي للاعب ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، ترى الليجا أنه من المناسب توضيح ذلك وفقًا لعقد اللاعب مع ناديه".وأضافت: "العقد ساري المفعول حاليًا ويحتوي على شرط جزائي إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل مبكرًا وإنهاء العقد من جانب واحد، وذلك طبقًا للمادة 16 من المرسوم الملكي 1006/1985 الذي ينظم علاقة العمل الخاصة للرياضيين المحترفين".وأتمت الرابطة: "وفقًا للوائح المعمول بها، واتباع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، لن تقوم الليجا بتنفيذ أي عملية نقل للاعب، إذا لم يدفع مسبقًا المبلغ المذكور في الشرط الجزائي".محمد المرسومي

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