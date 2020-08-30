الاسدي: تحالف الفتح ابلغ الكاظمي رفضه بقاء القوات الاميركية في العراق لمدة ثلاث سنوات

2020/08/30 | 16:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة كشف المتحدث بإسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي ، اليوم الاحد ، ان تحالفه ابلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفضه بقاء القوات الاميركية في العراق لمدة ثلاث سنوات.وقال الاسدي إن تحالف الفتح يرفض بشكل قاطع محاولات الالتفاف على قرار البرلمان طرد قوات الاحتلال من البلاد.واضاف ان التحالف يرحب بكل زيارة …

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