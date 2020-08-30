الحشد الشعبي: الشهيد المهندس أسس أثرا طيبا بتسخير جميع الإمكانات لخدمة الزائرين

2020/08/30 | 16:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اكد قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني ، اليوم الاحد ، ان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس أسس أثرا طيبا بتسخير جميع الإمكانات لخدمة الزائرين في عاشوراء والأربعينية.وذكر الحمداني إن الحشد الشعبي يعمل الان على تأمين كربلاء من اربعة محاور، ويقوم بجهد كبير في عمليات التعفير داخل مدينة كربلاء، …

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