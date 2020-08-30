2020/08/30 | 16:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الحوثي: التصدي للعدوان في اليمن موقف مبدأي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/30 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي: التصدي للعدوان في اليمن موقف مبدأي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي: التصدي للعدوان في اليمن موقف مبدأي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).