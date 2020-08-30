2020/08/30 | 16:33 - المصدر: الاتجاه
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيد الحوثي: التصدي للعدوان في اليمن موقف مبدأي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/30 | 16:33.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي: التصدي للعدوان في اليمن موقف مبدأي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي: التصدي للعدوان في اليمن موقف مبدأي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي: التصدي للعدوان في اليمن موقف مبدأي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).