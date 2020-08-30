2020/08/30 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعرب الوسيط الإيراني بهروز دزهبود، عن تفاؤله بتجديد عقد المدرب سريتشكو كاتانيتش خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال بهروز لـ /المعلومة/ إن “الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل تجديد عقد كاتانيتش”.

وأوضح ان “اجتماع أربيل سيكون من اجل وضع النقاط على الحروف والتجديد بشكل رسمي وانا متفائل بان تسير المفاوضات بالشكل المتوقع لها”.

يذكر ان عقد كاتانيتش سينتهي في الثالث من أيلول المقبل.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل اعمال كاتانيتش متفائل بتجديد عقده مع اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل اعمال كاتانيتش متفائل بتجديد عقده مع اسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).