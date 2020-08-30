قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بالقاهرة.. السلطات توقف مشتبها به آخر

2020/08/30 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات المصرية مشتبها به آخر في قضية الاغتصاب الجماعي لشابة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحسب ما أعلنت، الأحد، النيابة العامة المصرية.

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