الكاظمي يعلن عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم

2020/08/30 | 16:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد ، عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى.

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