ريال مدريد يتلقى الضوء الأخضر لإجراء اختبارات كورونا في المنزل

2020/08/30 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

منح الدوري الإسباني الضوء الأخضر لنادي ريال مدريد من، لإجراء اختبارات Covid-19 (فيروس كورونا)، في المنازل للاعبين، منعًا للاختلاط.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “النادي حصل على الضوء الأخضر بالخضوع للاختبارات في المنزل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ريال مدريد أجرى عدد من الاختبارات في المنزل وليس في مرافق المدينة الرياضية للنادي، لتجنب الإصابة إذا كانت هناك حالات إيجابية”.

وبالتالي فإن هذه المرة لن تكون الاختبارات في فالديبيباس (مقر تدريبات ريال مدريد)، مثلما حدث من قبل، عندما قرر النادي فحص شامل على اللاعبين من منازلهم.



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