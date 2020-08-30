2020/08/30 | 17:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نص كلمة الكاظمي في ذكرى عاشوراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. نص كلمة الكاظمي في ذكرى عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).