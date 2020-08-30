النزاهة النيابية: محاربة الفساد تحتاج إلى دائرة قضائية خاصة تتولى التحقيق في هذه الظاهرة

2020/08/30 | 17:01 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة أكدت لجنة النزاهة النيابية ، اليوم الاحد ، أن محاربة الفساد تحتاج إلى دائرة قضائية خاصة تتولى التحقيق في هذه الظاهرة.وقال عضو اللجنة صباح طلوبي إن هناك حاجة إلى وجود دائرة مختصة بالنزاهة غير تابعة للمحاكم الموجودة حاليا وتعزل بصورة خاصة عن المحاكم الأخرى ويكون لها ارتباط مباشر بالحكومة.ولفت إلى …

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