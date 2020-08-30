الفتح: القوات الاجنبية الموجودة في العراق هي من تستحوذ على السلاح المنفلت

2020/08/30 | 17:01 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة انتقد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ، اليو مالاحد ، تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتهام المكوّن الشيعي دون غيره بالسلاح المنفلت.واكد جابر ان القوات الاجنبية الموجودة على ارض العراق هي من تستحوذ على السلاح المنفلت، وكذلك الإرهاب، نافيا في الوقت ذاته ان تكون القوات التي قاتلت الإرهاب وتمكنت من …

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