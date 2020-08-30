الداخلية تصدر اوامر بمصادرة الاسلحة في مناطق النزاع العشائري

2020/08/30 | 17:01 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد ، اوامر بمصادرة الاسلحة في مناطق النزاعات العشائرية.وقال الناطق بإسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن قطعات الوزارة ستجري عمليات تفتيش واسعة لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وستتم مصادرة الاسلحة سواء كانت خفيفة او متوسطة.واوضح المحنا ان هناك توجّها لدى الحكومة بردع النزاعات …

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