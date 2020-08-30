2020/08/30 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد ، ان” السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي”.

وقال الكاظمي في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء ، “يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين ، مبينا ” العراقيون حولوا دروس التاريخ إلى مادة انتاج مجتمعي ، موضحا ان” رسالة الطف مفادها إياكم والكراهية والانتقام وعمروا وطنكم”.

واعلن الكاظمي ” إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول ، وبدأنا بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم “، مؤكدا ” لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة “.

واضاف ” سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية ، مبينا ” لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللادولة “.

واكد ان” الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي ، داعيا العراقيون للاستعداد لتجديد البطاقة البايومترية التي نعتبرها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات ، مطالبا ” المعنيين بالمسار السياسي السلمي بالاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية بانتخابات مبكرة ونزيهة”.

واعلن الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ، مبينا ان” اللجنة التحقيقية ستُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين ، مؤكدا لدينا إصرار بالتمسك بالتزاماتنا وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا “.

واشار الى ان” السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي ، لافتا الى ان” القوات الأمنية تحركت بكل طاقاتها وتجري تحقيقات موسعة سنعلن عنها حال اكتمالها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن “موسع”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن “موسع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).