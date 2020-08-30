الجيل المبهر ومعهد جسور يبحثان سبل مساهمة الرياضة والتعليم في تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن سلسلة ندوات إلهام الشباب

2020/08/30 | 17:05 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم الجيل المبهر ومعهد جسور، برنامجا الإرث لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، الندوة الشهرية الثالثة ضمن سلسلة ندوات “إلهام الشباب” عبر تقنية الاتصال المرئي بالشراكة مع أكاديمية الأعمال التجارية لكرة القدم.وتطرقت الندوة التي جاءت تحت عنوان “كيف يسهم التعليم والرياضة في تحقيق المساواة بين الجنسين؟” إلى عدد من التحديات حول موضوع النقاش، وسبل

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