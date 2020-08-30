2020/08/30 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اعلن وزير التعاون الاقليمي الصهيوني أوفير أكونيس ، اليوم الأحد ، إن نظامه يتوقع عقد حفل توقيع في واشنطن لاتفاقية التطبيع مع الإمارات بحلول منتصف الشهر المقبل.

ونقلت قناة كان العبرية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن اكونيس قوله إن ” موعد الاحتفال يمكن أن يقرره مساعدو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتوجهون إلى أبوظبي يوم غد الاثنين لإجراء محادثات”.

واضاف أنه ” من المفترض ان يتم تحديد الموعد كنتيجة للمحادثات التي ستجري خلال 24 ساعة القادمة ومن المقرر أن يسافر الوفدان الأمريكي والصهيوني معًا إلى العاصمة الإماراتية على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية ، وهي أول رحلة صهيونية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي”، مشيرا الى أن ” توقيع المعاهدة سيتم بمناسبة رأس السنة اليهودية التي تبدأ في 18 ايلول “.

واوضحت القناة ” من المقرر ان يصل صهر ترامب غاريد كوشنير بجولة في الشرق الأوسط في محاولة لإقناع العديد من القادة العرب بحضور الاحتفال الذي يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة الإماراتية الصهيونية في البيت الأبيض”.

واشارت المصادر الى أن ” كوشنير يستغل رحلته أيضًا لمتابعة المزيد من اتفاقيات التطبيع بين الصهاينة والدول العربية”.

يذكر أن جميع الفصائل الفلسطينية ادانت الصفقة الإماراتية الصهيونية ، ووصفتها بأنها طعنة في ظهر البلاد المظلومة ، فيما كانت الامارات قد الغت مقاطعتها الاقتصادية ضد الكيان ، مما سمح باتفاقات تجارية ومالية بين الجانبين.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير صهيوني : اتفاقية التطبيع مع الامارات ستوقع مع واشنطن منتصف الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير صهيوني : اتفاقية التطبيع مع الامارات ستوقع مع واشنطن منتصف الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).