محافظ كربلاء يعلن نجاح جميع خطط تأمين زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 17:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء…

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، نجاح الخطط التي وضعت لزيارة العاشر من محرم.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/ إن “جميع الخطط التي وضعت لزيارة العاشر من محرم وعزاء ركضة طويريج نجحت بشكل كامل مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي ووضعناها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا”.

واضاف الخطابي أن “خطة نقل الزائرين إلى مدنهم قد بدأت الان بمشاركة جميع الجهود من قبل الوزارات وهيئة الحشد الشعبي والعتبات المقدسة”.

وأشار الى أن “اعداد الزائرين سنتمكن من معرفتها من قبل العتبات المقدسة التي ستعد تقريرا كاملا”.

واكد الخطابي ان “المحافظة ستغلق كما السابق بعد انتهاء عمليات تنظيف المدينة”.



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