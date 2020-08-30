الكاظمي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد

2020/08/30 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

اعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، فيما أعلن إنهاء المرحلة الأولى من تقصي حقائق الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول.

وقال الكاظمي خلال كلمة له في ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أن العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة إنتاج مجتمعي، مبينا أن رسالة الطف مفادها إياكم والكراهية والانتقام وعمروا وطنكم فالعراق أولا وثانيا وثالثا.

وأضاف "نعزي المرجعية الرشيدة التي حافظت على إرث الحسين في التسامح ورفضت زج قيمه في السياسة

واشار الى انه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، مؤكداً "منحها الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة الدولة واستعادة حقوق المواطنين من الفاسدين".

وكشف الكاظمي عن "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول، حيث باشرنا بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقهم"، مبيناً أن "القوات الأمنية تحركت بكل طاقاتها وأجرت تحقيقات موسعة سيتم الإعلان عنها حال اكتمالها".

وشدد رئيس الوزراء على "عدم التهاون في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة ،وستتم مواجهة الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".

وتابع أن "الحكومة راعية للجميع وبالتساوي ،وأن الدولة فقط من تتحمل مسؤولية الاقتصاص"، مشيراً إلى "مواجهة دعوات حمل السلاح بقوة القانون ولن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف الى اللادولة".

ولفت الكاظمي الى أن "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي وسنكون على العهد أوفياء"، داعياً "المواطنين الى الاستعداد لتجديد البطاقة البايومترية لضمان نزاهة الانتخابات، فيما طالب المعنيين بالمسار السياسي السلمي بالاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية بانتخابات مبكرة ونزيهة".

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