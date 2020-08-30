فيلم صيني يفضح خفايا تفشي فيروس كورونا في ووهان

2020/08/30 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بمجرد ذكر كلمة “ووهان” الصينية يتبادر إلى الذهن سريعاً فيروس كورونا، ففي هذه المدينة نشأ الفيروس الذي اجتاح العالم وقتل أكثر من 800 ألف وأصاب 25 مليونا، وحول مختبرها تحول الشبهات على أنه السبب الرئيس بالمصيبة التي ألمت بالعالم، بعدما ثبت أنه كان يجري اختبارات حول فيروسات ناجمة عن الخفافيش، كما فيروس كورونا القديم بموجته الأولى، ولربما انتقلت […]

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