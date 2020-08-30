الامم المتحدة : تحذر قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى الغذاء!

2020/08/30 | 17:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- رأت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – إسكوا أن “لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه.وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر […]

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