الفتح: تصريح ترامب بخفض القوات في العراق فيه رسائل عدة

2020/08/30 | 17:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

عد تحالف الفتح، الاحد، تصريحات الرئيس الاميركي بخفض عدد قوات بلاده في العراق وراءه عدة رسائل، مؤكدا عدم وجود اي تراجع الا بإخلاء جميع القوات الاميركية من البلاد.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر لـ/المعلومة/ ان “قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بخفض قوات بلاده في العراق وراءه عدة رسائل اولها تخوفهم من الاستهداف ورعبهم من المقاومة”.

واضاف ان “الرسالة الثانية هي لأغراض انتخابية مع قرب الانتخابات الاميركية”، مشيرا الى ان “الرسالة الاخيرة وهي الاخطر ربما هو سعي اميركي لإبقاء جزء من قواتها بالعراق وتثبيت الامر”.

واوضح جابر ان “مجلس النواب صوت على اخراجهم ولا تراجع في الأمر الا بإجلاء جميع تلك القوات”.انتهى25و

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