2020/08/30 | 17:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفادت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، الأحد، أن محكمة الثورة الإيرانية أصدرت حكما بالإعدام “مرتين” على نويد أفكاري، وهو بطل مصارعة يبلغ من العمر 27 عامًا تم اعتقاله في أعقاب احتجاجات أغسطس/أب 2018 في مدينة شيراز، جنوب إيران.وأطلق نشطاء حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون حملة عبر مواقع التواصل، وعبروا عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحكم بالإعدام مرتين على بطل رياضي.. ودعوات للتدخل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحكم بالإعدام مرتين على بطل رياضي.. ودعوات للتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).