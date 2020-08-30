كردستان تسجيل 540 اصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/08/30 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان تسجيل 17 حالة وفاة، و540 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة في بيان اليوم الاحد انها اجرت 5071 فحصا جديدا في كل من: اربيل والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.واضاف البيان ان الوزارة سجلت 540 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي: 138 اربيل ، 115 السليمانية، 32 كرميان، […]

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