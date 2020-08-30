2020/08/30 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب يكشف موعد استئناف جلسات البرلمان ويؤكد: عدد الأعضاء المصابين بكورونا ارتفع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف موعد استئناف جلسات البرلمان ويؤكد: عدد الأعضاء المصابين بكورونا ارتفع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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