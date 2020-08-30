اصابة سبعة أشخاص بحادث مروري شمال الحلة

2020/08/30 | 17:22 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أصيب سبعة اشخاص اليوم الأحد بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد بالقرب من ناحية الاسكندريه أثناء توجههم الى كربلاء.وقال مصدر في شرطة بابل" أن سبعه اشخاص أصيبوا اليوم الأحد بانقلاب عجلة كانوا يستقلونها على الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد بالقرب من ناحية الاسكندريه بشمال الحلة.واضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج".انتهى

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