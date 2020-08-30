الكاظمي: بدأنا تسليم مستحقات شهداء التظاهرات

2020/08/30 | 17:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الحكومة بدأت تسليم مستحقات شهداء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في تشرين الماضي ، مشيرا الى وجود عملية جرد لاحصاء اعداد الجرحى./انتهى5

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