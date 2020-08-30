الكاظمي: على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها

2020/08/30 | 17:22 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الأحد 11 محرم 1442 هـ - 30 أغسطس 2020 KSA 17:08 - GMT 14:08 تارخ النشر: الأحد 11 محرم 1442 هـ - 30 أغسطس 2020 KSA 16:26 - GMT 13:26

المصدر: دبي - العربية.نت

حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.

وقرر الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة.



وشدد على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق.وأوضح أن الدولة العراقية فقط مسؤولة عن محاسبة المعتدين.وأكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.كان رئيس الوزراء العراقي، شدد الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين.كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين.



مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.كما أكد رفضه غلق الشوارع والطرقات، و"إلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين" أثناء الاحتجاجات.وأثنى الكاظمي على "الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضاً جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".

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