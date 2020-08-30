لليوم الثاني حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات في العراق

2020/08/30 | 17:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا فاقت لليوم الثاني على التوالي عدد الإصابات....

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