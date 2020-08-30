٣٠ ألف عنصر أمني شارك بتأمين زيارة عاشوراء

2020/08/30 | 17:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

ذكر قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، الاحد، أن عدد العناصر الأمنية المشاركة في تأمين الزيارة بلغ أكثر من ٣٠ ألفا.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي حضرته /المعلومة/ ان “الخطة الأمنية الخاصة نجحت بشكل كامل بمشاركة أكثر من ٣٠ ألف عنصر امني من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش”.

وأضاف الهاشمي أنه “سيتم نصب بوابات إلكترونية في مداخل المدينة للتخلص من التفتيش اليدوي خلال زيارة الأربعين المقبلة”.

وأشار الى أن “الزيارة بدأت يوم أمس ولم يسجل اي خرق امني منذ الشروع بتنفيذ الخطة الامنية”.



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