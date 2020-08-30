صور من كربلاء.. حشود ضخمة في

2020/08/30 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر وباء فيروس كورونا المنتشر في العراق لم يمنع الحشود من المشاركة في مراسم زيارة العاشر من محرم "عاشوراء" في مدينة كربلاء، حيث وصل مئات آلاف إلى المزارات، في مشهد يصعب معه تطبيق إجراءات الوقاية.

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