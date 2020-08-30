700 مليون يورو… شرط برشلونة لترك ميسي

2020/08/30 | 17:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا للرد على ما تم تداوله مؤخرا بوسائل الإعلام الإسبانية بشأن انتهاء مدة كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة.

وقالت رابطة “الليغا” في بيانها: “بعد مراجعة عقد ميسي، تبين أن على اللاعب دفع قيمة فسخ عقده (700 مليون يورو) إن أراد الرحيل عن نادي برشلونة”.

وشددت الرابطة على أن الطريقة الوحيدة للتوقيع مع ميسي من قبل أي ناد آخر هي دفع الشرط الجزائي.

وأوضح البيان: “العقد ساري المفعول حاليا ويحتوي على شرط جزائي إذا قرر ميسي الرحيل مبكرا وإنهاء العقد من جانب واحد، وذلك طبقا للمادة 16 من اللوائح 1006/1985 الذي ينظم علاقة العمل الخاصة للرياضيين المحترفين”.

واختتمت الرابطة بيانها: “وفقا للوائح المعمول بها، واتباع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، لن تقوم الليغا بتنفيذ أي عملية نقل للاعب، إذا لم يدفع مسبقا المبلغ المذكور في الشرط الجزائي”.

ويبدو أن بيان الرابطة جاء ردا على تقرير نشرته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية وذكرت فيه أن ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة عام 2021 لن يكون مجبرا على دفع 700 مليون يورو حال أراد الرحيل عن النادي الكتالوني فورا.

وأشارت الإذاعة إلى أن عقد ميسي الأخير له مع برشلونة والذي وقع عليه عام 2017، ينص على ربط اللاعب بالنادي لمدة 3 مواسم فقط، بالإضافة إلى موسم رابع اختياري.

وأوضحت أن عقد ميسي ينتهي مع النادي الكتالوني في الموسم المنقضي 2019-2020، وفي حال قرر المهاجم البالغ 33 عاما الرحيل قبل هذا الموعد يتوجب عليه دفع قيمة الشرط الجزائي.

وتابعت أن ميسي يسمح له بعد نهاية هذا الموسم فسخ العقد مجانا، قبل خوض الموسم الاختياري (2020-2021).

وأضافت أن الشرط الجزائي لا يستمر في تقييد ميسي أثناء خوض الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، وهذا يدعم موقف أيقونة البلوغرانا في طلب المغادرة مجانا.

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