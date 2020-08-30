كورونا في الأنبار: دائرة الصحة توزع الإصابات وحالات الشفاء الجديدة

2020/08/30 | 17:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت دائرة صحة الانبار، الأحد، تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والتي بلغت 35 إصابة سجلت هذا اليوم في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2020)، إن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي:

٢٥ مصابا بفيروس كورونا في قضاء الرمادي.

٥ مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم.

٣ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة.

مصابان اثنان بفيروس كورونا في قضاءالخالدية.

وأشار البيان إلى أن حالات الشفاء بلغت ١٣٣، فضلاً عن تسجيل حالتي وفاة".

ولفت البيان إلى أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

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