2020/08/30 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- راهن كثيرون على أن تبادر شركة “أبل” إلى طرح هواتف “آيفون 12” بأسعار مشجعة من أجل رفع المبيعات، لاسيما في ظل المنافسة الشديدة مع كل من “سامسونغ” و”هواوي”، لكن الأجهزة المرتقبة ستكون الأغلى على الأرجح.وبحسب ما نقل موقع “فوربس”، فإن هاتف “آيفون 12” الذي سيشهد إزالة عدد من المزايا فيما ستضاف أخرى، سيكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة “غير متوقعة” في أسعار هاتف آيفون المرتقب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة “غير متوقعة” في أسعار هاتف آيفون المرتقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).