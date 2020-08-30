بالصور.. كربلاء تشهد اختتام مراسيم عزاء ركضة طويريج

2020/08/30 | 17:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شهدت مدينة كربلاء المقدسة المقدسة، الاحد، العاشر من محرم الحرام 1442هـ اختتام مراسيم عزاء ركضة طويريج.وتمثل ركضة طويريج واحدة من اكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم وتقام سنويا ظهر يوم العاشر من محرم لاحياء مراسيم استشهاد الامام الحسين {عليه السلام}.ويشارك فيها سنوياً ملايين الزوار العراقيين والعرب والاجانب، الا انها استثنت هذا العام على العراقيين فقط بسبب جائحة فيروس كورونا. وتنطلق من منطقة قنطرة السلام في كربلاء باتجاه مرقد الامام الحسين {عليه السلام} وسط المدينة القديمة بطول يصل الى 2 كيلو متر ويزداد المشاركون فيها عام بعد اخر.ويردد المشاركون في ركضة طويريج شعارات "لبيك يا حسين" في استجابة لنداء الامام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء "هل من ناصر ينصرنا".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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