إيران تسجل أدنى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ أشهر

2020/08/30 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أظهر أحدث إحصاء لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل أقل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد منذ 12 مايو/ أيار الماضي، وأقل معدل لضحايا الفيروس منذ 18 يونيو/ حزيران، فيما حث الرئيس حسن روحاني العلماء مجددا على مواصلة السعي لإنتاج لقاء ضد الفيروس القاتل.

وقالت الناطقة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، خلال الإفادة اليومية حول تطورات تفشي الفيروس وجهود مواجهته، إن “إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” 373570 إصابة (بزيادة 1754) وهي أقل نسبة إصابات يومية منذ 12 مايو/أيار، وأن إجمالي الوفيات بلغ 21462 (بزيادة 103) كذلك في أقل نسبة وفياة يومية منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتابعت سادات لاري قائلة إن إجمالي المتعافين بلغ 321421، والحالات في العناية المركزة 3759، ولفتت إلى أن العاصمة طهران تبقى في نطاق التصنيف الأحمر (الأشد خطورة) لتفشي الفيروس، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأوضحت أن المحافظات التي شملها نطاق الوضع الأحمر [شديد الانتشار للفيروس] هي محافظات، طهران، مازندران، كیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربایجان شرقي، کرمان، خراسان شمالي، سمنان، یزد، زنجان و قزوین، بينما محافظات آذربایجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهكیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبي، مرکزي، ایلام، تشهارمحال و بختیاری، غلستان وخوزستان مازالت في الوضع الحذر إثر انتشار الفيروس.

بدوره، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على علماء بلاده لإتخاذ التدابير اللازمة لتحضير لقاح كورونا في البلاد، قائلا اليوم الاحد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الصحة الإيراني: “بحسب الأنباء عن صنع بعض الدول للقاح كورونا، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير اللقاح واختباره في داخل البلاد”.



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