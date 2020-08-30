مركز “بروكينغز” للدراسات: 2020 الأكثر أمانا بالعراق منذ الإطاحة بالنظام السابق

2020/08/30 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصلت دراسة لمركز بروكينغز الأمريكي للأبحاث السياسية، الى ان العام الحالي هو العام الأكثر أمانا على العراق منذ الإطاحة بالنظام السابق عام الفين وثلاثة.

المركز أكد في دراسته ان العام الحالي يعد الأقل بمعدل وفيات المدنيين جراء العنف، فيما كان عام الفين وسته الأشد، بمعدل وفيات وصلت إلى نحو ثلاثين ألفا، وذكرت الدراسة أن العراق يمر الآن بتحسن ملحوظ في نوعية الحياة رغم انتشار الفساد، وذلك بسبب تساوى الشعور بالأمان لدى السنة والشيعة.

https://www.brookings.edu/research/iraq-index/

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