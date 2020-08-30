2020/08/30 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي: الدولة لا تنتقم بل تشيع العدل وتأخذ بحق الضحايا والإنتخابات المبكرة هي خيارنا الثابت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: الدولة لا تنتقم بل تشيع العدل وتأخذ بحق الضحايا والإنتخابات المبكرة هي خيارنا الثابت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: الدولة لا تنتقم بل تشيع العدل وتأخذ بحق الضحايا والإنتخابات المبكرة هي خيارنا الثابت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).