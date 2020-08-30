البيجيدي أكبر عرقلة في وجه الإصلاح والدمقرطة . - سعيد الكحل

2020/08/30 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل لا يفتأ رموز البيجيدي الادعاء ، في كل مناسبة أتيحت لهم وكانت آخرها الندوة التي نُظمت في إطار الملتقى الوطني 16 لشبيبة العدالة والتنمية،يوم الاثنين 24 غشت 2020 بالرباط ، بأن حزبهم "قوة إصلاحية" هدفها "تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا" ، وأنها "تتنبي مطالب المجتمع، والعمل على حل مشاكله، والترافع من أجل قضاياه، والدفاع عن مطالبه بكل جرأة وقوة داخل المؤسسات".



يقولون بأفواههم ما تكذبه مواقفهم وما تدحضه ......





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