على خلفية احتفالها بيوم عاشوراء ..محافظ ميسان يقرر غلق قناة دجلة ويدعو المواطنين لمقاطعتها

2020/08/30 | 17:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قرر محافظ ميسان علي دواي لازم اليوم الاحد أيقاف عمل قناة دجلة الفضائية في المحافظة ، مطالبا ” الجهات المعنية تطبيق ذلك فورا ، داعيا” مواطنينا الأعزاء بمقاطعة تلك القناة لحين تصحيح موقفها من الآخرين وتقديم اعتذارها للشعب العراقي وكل شعوب الأرض المؤمنة برسالة الإنسانية والحرية والإصلاح التي حملها الإمام الحسين (عليه السلام) ومبدأه الإنساني العظيم .

وقال لازم في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” في الوقت الذي يخرج به الملايين من العراقيين والمسلمين في العالم اجمع معزين بذكرى إستشهاد سبط الرسول الكريم (ص) الإمام الحسين (ع) وثلة من الرجال الأزكياء الصالحين والمخلصين للإنسانية والبشرية جمعاء من أهل بيته وأصحابه (رض)”.

واشار الى ان” هذه المناسبة المليونية التي تحضى بإحترام وقدسية كل الأديان والمذاهب والطوائف والقوميات على حدٍ سواء كونها شعيرة من الشعائر الدينية جاءت لنصرة الإنسانية ونشر المحبة والسلام ورفض الظلم والفساد وبث القيم والمبادئ الحقة ، #تخرج علينا قناة دجلة الفضائية ببث برامجها #الغنائية في صباح يوم عاشوراء دون ادنى مراعاة لمشاعر المعزين في هذا اليوم الذي أبكى الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)”.

واكد محافظ ميسان ” من منطلق المسؤولية قررنا أيقاف عمل قناة دجلة الفضائية في المحافظة وعلى الجهات المعنية تطبيق ذلك فورا ، كما ندعوا مواطنينا الأعزاء بمقاطعة تلك القناة لحين تصحيح موقفها من الآخرين وتقديم اعتذارها للشعب العراقي وكل شعوب الأرض المؤمنة برسالة الإنسانية والحرية والإصلاح التي حملها الإمام الحسين (عليه السلام) ومبدأه الإنساني العظيم “.

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