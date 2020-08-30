العراق يسجل 3731 اصابة جديدة بفيروس كورونا ويقترب من حاجز الـ7000 وفاة

2020/08/30 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل 3731 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى اقتراب حصيلة الوفيات من حاجز الـ7000 وفاة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت/أين نيوز/نسخة منه، انه"تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )".واضافت، انها"سجلت هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 446بغداد / الكرخ 382مدينة الطب 104النجف الأشرف 240السليمانية 76 أربيل 217 كربلاء 276كركوك 333ديالى 121واسط 156 البصرة 479ميسان 140بابل 205 الديوانية 120ذي قار 235الأنبار 133المثنى 112 نينوى 85 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 374بغداد الكرخ 346مدينة الطب 62النجف 334السليمانية 161 أربيل 138دهوك 241 كربلاء 269كركوك 118 ديالى 75واسط 246البصرة 395ميسان 137بابل 53الديوانية 163 ذي قار 242الأنبار 35المثنى 187نينوى 128صلاح الدين 27 - الوفيات 68 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 3مدينة الطب 1النجف 1 السليمانية 1 أربيل 14دهوك 2 كربلاء 1كركوك 4ديالى 1 واسط 2البصرة 8ميسان 1 بابل 3الديوانية 1الأنبار 2 المثنى 4 نينوى 14 مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %) مجموع الأصابات : 231177 الحالات الكلية تحت العلاج : 51338 الراقدون في العناية المركزة: 542 مجموع الوفيات: 6959

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