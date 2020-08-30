حرقها وهي حامل!.. وفاة الشابة حنين التي تعرضت للعنف من قبل زوجها

2020/08/30 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مركز النماء لحقوق الانسان، الاحد، بوفاة ضحية العنف الأسري، حنين الزبيدي، بعد تعرضها للحرق من قبل زوجها.

ونقل المركز في بيان عن مصدر من أسرة الزبيدي قوله اليوم، (30 آب 2020)، ان حنين الزبيدي من العاصمة بغداد، توفيت متأثرة بالحروق التي اصيبت بها.

وأضاف المركز في بيانه، انه "وبحسب أهل الضحية فأن زوجها قد اقدم على حرقها بمادة البانزين وهي حامل، وقد توفي الجنين بداخلها قبل وفاتها، وقد تعرضت لعنف أسري متواصل من قبل زوجها طيلة فترة زواجها".

واختتم بالقول "يعزي مركز النماء لحقوق الإنسان ذويها ومحبيها بوفاتها، ويجدد المركز عهده بمواصلة السعي حتى إقرار قانون الحماية من العنف الأسري للحد من تكرار مثل هكذا جرائم فضيعة".

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