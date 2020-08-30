2020/08/30 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقل/- كشف فريق الزمالك المصري عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس ، لكنه لم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين بالعدوى.وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك قبل المباراة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 من لاعبي الزمالك بفيروس كورونا الجديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 3 من لاعبي الزمالك بفيروس كورونا الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).