2020/08/30 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقل/- كشف فريق الزمالك المصري عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس ، لكنه لم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين بالعدوى.
وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك قبل المباراة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 من لاعبي الزمالك بفيروس كورونا الجديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك قبل المباراة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 من لاعبي الزمالك بفيروس كورونا الجديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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