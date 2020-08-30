مقتدى الصدر يغرد في ذكرى عاشوراء..ماذا قال؟

2020/08/30 | 17:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الأحد، في ذكرى يوم العاشر من شهر محرم الحرام، معزياً بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)....

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