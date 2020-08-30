2020/08/30 | 17:53 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غرد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الأحد، في ذكرى يوم العاشر من شهر محرم الحرام، معزياً بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يغرد في ذكرى عاشوراء..ماذا قال؟
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يغرد في ذكرى عاشوراء..ماذا قال؟
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يغرد في ذكرى عاشوراء..ماذا قال؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).