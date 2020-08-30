وزير التعليم يطالب الجامعات بالدعم والإسناد لامتحانات السادس الإعدادي

2020/08/30 | 18:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الاحد، الجامعات كافة برفع مستوى الاستعدادات والدعم والإسناد اللازم لدعم وتوفير متطلبات امتحانات الصف السادس الإعدادي التي ستجرى في الجامعات.ونقل مكتبه في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، رسالة عبد الصاحب الى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية جاء فيها: إن امتحانات الدراسة الاعدادية في هذا الأسبوع تمثل تحديا آخر للتربية والتعليم وإن مدخلاتنا ومخرجاتنا مشتركة ولابد من التكامل معاً لرسم السياسات التربوية والمعرفية على حد سواء".وطالب وزير التعليم في رسالته" باتخاذ الاستعدادات كافة للتعاون وتسخير كامل الامكانات المتيسرة لدى الجامعات لتوفير متطلبات الامتحانات والتواجد المبكر لمواكبتها ومتابعة تهيئة القاعات الامتحانية وتوفير المولدات الكهربائية والشروط الصحية اللازمة". كما دعا اللجان الجامعية الى" العمل بشكل مستمر لتذليل العقبات التي تواجه الامتحانات بالتنسيق مع اللجان التربوية المشرفة"، مؤكداً" ثقته بإسهام الجميع في خدمة المجتمع ومسيرة الاصلاح".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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