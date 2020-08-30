لليوم الثاني .. حالات الشفاء من كورونا أعلى من الاصابات في الرصافة

2020/08/30 | 18:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة بغداد/الرصافة لليوم الثاني على التوالي تفوق حالات الشفاء من فيروس كورونا على الاصابات بحسب البيان الوزاري.





وذكر مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تسجيل 374 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 111 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية توزعت كالتالي:-

- 111 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع البلديات الثاني 20 حالة

• قطاع النهروان 91 حالة

- 263 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 105 حالة محلة 556, 555, 521, 530, 560, 513, 533, 542, 551, 540, 561, 523, 557, قطاعات 44, 17, 31, 63, 55, الجوادر.

العامرية حالة واحدة.

حي الجامعة 3 حالات.

حي العامل حالة واحدة.

القادسية حالة واحدة.

الدورة 3 حالات.

ابو دشير حالتين.

العطيفية حالة واحدة.

الغزالية حالتين.

الحرية حالة واحدة.

الحارثية حالة واحدة.

حي الحسين حالة واحدة.

حي الرسالة حالتين.

اليرموك حالتين.

السيدية حالتين.

.الكاظمية حالة واحدة

• الكفاح 4 حالات محلة 111, 113

• حي الكيلاني حالتين محلة 143

• زيونة 6 حالات محلة 712, 714, 709, 712, 716

• الطالبية حالتين محلة 321

• شارع فلسطين 8 حالات محلة 508, 503, 505, 506

• الحسينية 13 حالة محلة 223, 216, 225, 202, الزراعي, السكلات

• الامين 8 حالات محلة 745, 735, 732, 737, 733

• الزعفرانية 15 حالة محلة 960, 958, 950, 979, 960, 961, الزراعي

• الشعب 11 حالة محلة 357, 330, 341, 335, 315, البنوك

• المشتل 12 حالة محلة 729, 728, 726, 725, 751, 719

• سبع قصور حالتين قرب المستوصف

• العبيدي 8 حالات محلة 763, 765, 760, 721

• حي الاطباء حالة واحدة

• الرشاد حالة واحدة

• الكرادة 5 حالات محلة 909, 905, 902

• المدائن 7 حالات الجعارة, الزراعي

• الاعظمية حالتين محلة 314

• محافظة بابل حالة واحدة المسيب

• جسر ديالى حالتين محلة 101

• محافظة واسط حالة واحدة

• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 713, 721, 701,

• الوزيرية حالة واحدة

• القاهرة 5 حالات محلة 307, 313

• البلديات 5 حالات محلة 734, 736, 728

• الرئاسة حالة واحدة

• حي النصر حالة واحدة الزراعي

• ام الكبر والغزلان حالتين التجاوزات

• الجادرية حالة واحدة محلة 907

• محافظة المثنى حالة واحدة الرميثة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 29794 توفي منهم 1128 للاسف فيما اكتسب الشفاء 23840 ومتبقي قيد العلاج 4826"، داعياً المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

كما اعلن الساعدي، شفاء 446 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 23840 حالة توزعت كالتالي:-

مدينة الصدر 209 حالة شفاء.

29 حالة شفاء في منطقة العبيدي.

25 حالة شفاء في منطقة حي النصر.

22 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء.

21 حالة شفاء في منطقة سبع قصور.

19 حالة شفاء في منطقة الجزائر.

18 حالة شفاء في منطقة الكرادة ومثلها في منطقة الجمعيات وكذلك حي المنتظر.

13 حالة شفاء في منطقة الجادرية ومثلها الدورة.

11 حالة شفاء في منطقة الاعظمية.

9 حالات شفاء في منطقة التاجي.

8 حالات شفاء في صحة بابل.

7 حالات شفاء في صحة ديالى.

6 حالات شفاء في صحة البصرة.





واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

واكد ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 23840 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

وفاء الفتلاوي

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