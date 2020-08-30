2020/08/30 | 18:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

وقفت رابطة الدوري الإسباني في صف نادي برشلونة، ضد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرة في بيان رسمي أن قيمة فسخ عقد اللاعب هي 700 مليون يورو، كما أعلن سابقا النادي الكتالوني.

وقالت الرابطة، الأحد، إن السبيل الوحيد لمغادرة المهاجم المخضرم النادي الكتالوني هو دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع برشلونة، والبالغ 700 مليون يورو.

وأضافت الرابطة في بيان: “حسب القوانين المعمول بها فإن الرابطة، لن توافق على أي طلب بالاستغناء عن أي لاعب مسجل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلا بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب”.

ويأتي بيان الرابطة مع تأكيد مصدر في برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحضر الفحص الطبي مع ناديه برشلونة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، الأحد.

وكان ميسي أعلن الثلاثاء الماضي وبصورة مفاجئة رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق الموسم الجديد.

وعرضت صور لرويترز وصول اللاعبين للخضوع لفحص كورونا صباح الأحد، بينما لم يظهر ميسي الذي كان يتوقع وصوله إلى مركز تدريب برشلونة في العاشرة والربع صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار محامو ميسي في وقت سابق إلى شرط في عقد وقع عليه النجم الأرجنتيني في 2017 يسمح له بترك النادي مجانا لكن اذا طلب ذلك قبل العاشر من يونيو.

وشددوا على أن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس الجاري بسبب جائحة كورونا.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الدوري الإسباني تقف بصف برشلونة بمواجهة ميسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة الدوري الإسباني تقف بصف برشلونة بمواجهة ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).