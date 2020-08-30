دولة أوروبية تغلق سفارتها في الجزائر

2020/08/30 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سفارة بولندا لدى الجزائر اليوم الأحد، عن تعليق عملها بالعاصمة الجزائرية “لأسباب وبائية”.

وجاء في بيان السفارة على “فيسبوك”، “نعلن أنه ولأسباب وبائية، سيتم إغلاق سفارة جمهورية بولندا في الجزائر العاصمة ابتداء من يوم غد الاثنين، وحتى 3 سبتمبر.



نشكركم على تفهمكم”.

وتشهد الجزائر في الأيام الأخيرة استقرارا في الوضع الوبائي، حيث تسجل أقل من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوميا.

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