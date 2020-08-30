نظرية الإعتمادية “Dependency Theory” (2/2) - فؤاد النمري

2020/08/30 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري نظرية الإعتمادية “Dependency Theory” (2/2) أفتتحت محادثات مؤتمر يالطا في فبراير 45 بونستون تشيرتشل يبشر ستالين بأن شعوب بريطانيا مالت إلى اليسار وهي لذلك لن تجدد له .



ويبادر روزفلت إلى التعليق بعد أن لاحظ أن ستالين لم يستبشر خيراً متسائلاً ..



ألا يعجبك أن تميل شعوب بريطانيا إلى اليسار يا صديقنا ستالين !؟بتقديري أن هذه المحادثة الأولية لمؤتمر يالطا تشير إلى أمرين أولهما أن ستالين ......





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