بدايات الفكر الفلسفي في بابل ومصر القديمة - غازي الصوراني

2020/08/30 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني "كان نظام الرق، هو النظام السائد في بابل ومصر القديمة، حيث سُخِّرَ العبيد لبناء منشآت الري، ولتشييد الأهرامات والمنابر والقصور، وفي أواخر الألف الرابعة وبداية الألف الثالثة قبل الميلاد بلغت العلاقات العبودية في هذين البلدين أوج تطورها"([1]).



الحضارة البابلية:تعادل الحضارة البابلية من حيث القيمة التاريخية الحضارة المصرية و الهندية و الصينية نظرا لما تركته من آثار أدبية و علمية فيها، ......





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